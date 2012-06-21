Президент Петро Порошенко вирушає до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Як повідомляє ТСН, президент України прилетить до американської столиці сьогодні, 19 червня, надвечір.
Найважливіший день візиту – завтра: зустріч із віце-президентом Майком Пенсом і президентом Трампом, а також американськими міністрами енергетики та економіки.
Це – третій візит Порошенка до Вашингтона як очільника держави і перша його зустріч із новим президентом США.
Глави держав серед інших тем говоритимуть й про війну на Донбасі. Нині влада готує новий законопроект щодо визволення окупованих територій.