Посли іноземних держав 10 березня о 12-й годині візьмуть участь в урочистій церемонії Міжнародного культурно-просвітницького проекту «Нас єднає Шевченкове слово», що проводиться третій рік поспіль у музеї Т.Шевченка до Дня народження великого Кобзаря. У цей же день запланована і презентація унікального «Кобзаря» заввишки більш як 2 метри, передає УНН з посиланням на прес-службу організаторів.
Дипломати представлять визначні твори своїх країн, які стали для них такими ж знаковими, як для України шевченківський «Заповіт».
«Цього року виповнюється рівно 150 років, як за «Заповітом» остаточно закріпили саме цю назву. Адже до цього вірш називався і «Думка», і «Завіщаніє», і «Остання воля», — зазначила куратор проекту Влада Литовченко.
Задля вшанування найвідомішого вірша поета в рамках проекту організували відео-флешмоб «Київщина читає Шевченка вголос», який присвятили 85-річчю Київської області.
Крім того, українські зірки, діячі культури та мистецтва взяли участь у фотопроекті «Книга усіх часів», представивши різні видання «Кобзаря» в бібліотечному антуражі.
Під час заходу 10 березня гостям представлять виставку «Шевченко і Київщина» з експонатами та документами, наданими Вишгородським історико-культурним заповідником, Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав», музеєм «Флігель Тараса Шевченка» в Яготині та Державним архівом Київської області.
Родзинкою церемонії стане презентація унікального «Кобзаря» від видавництва «Самміт-книга». Книга заввишки більш як 2 метри буде найбільшим у світі «Кобзарем».
Додамо, що організаторами заходу виступили Міністерство культури України, Київська обласна державна адміністрація, Київська обласна рада, Управління культури, національностей та релігій КОДА, Національний музей Тараса Шевченка та Вишгородський історико-культурний заповідник.