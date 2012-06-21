Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найтепліше буде в Криму — до +15°. У східних областях температура до +10°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +7°. На півночі вдень до +9°, на заході до +8°.
У вівторок, 14 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і похолодає. Вдень на півдні країни до +10°.
У середу, 15 березня, в Україні практично без опадів, на сході та заході вночі стовпчик термометра опуститься до 0°. Вдень найтепліше буде на півдні - до +11°.
У четвер по всій країні пройдуть дощі. Вночі в Україні -3°...+3°, вдень на півдні та сході до +10°.
У п'ятницю по країні місцями очікуються опади. На півдні і сході температура вдень до +9°, в інших регіонах +5°...+8°.
18 та 19 березня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі найхолодніше буде на сході - до 0°, на решті території +1°...+4°. Вдень температура по країні +8°...+11°. У неділю вночі на сході до +1°, вдень в Україні +7°...+11°.