У четвер, 22 червня, в Україні розпочинається Фестиваль європейського кіно. Безкоштовні покази охоплять понад 100 майданчиків — бібліотек, клубів і будинків культури у понад 70 населених пунктах України: Бахмуті, Бердянську, Вінниці, Долині, Дубно, Житомирі, Жовтих Водах, Запоріжжі, Івано-Франківську, Кам'янці-Подільському, Києві, Костянтинівці, Лисичанську, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Сєвєродонецьку, Слов'янську тощо, передає УНН із посиланням на прес-службу представництва ЄС.
Відкриття фестивалю відбудеться у Краматорську, в арт-просторі «Вільна хата». Провести фестиваль у своєму місті може будь-хто — до співпраці запрошено кураторів кіноклубів та активістів, які можуть запропонувати простір для показів. Для цього потрібно залишити заявку на сайті www.europeanfilms.org.ua. Права на фільми надаються для некомерційних показів.
До програми Фестивалю європейського кіно увійшли фільми-події: одна з найбільш касових картин французького прокату — біографія Жака-Іва Кусто «Одіссея» режисера Жерома Салля; володар Гран-прі Одеського кінофестивалю, соціальна драма Руфуса Норріса «Зламані»; італійське фентезі «Казка казок» Маттео Гарроне із Сальмою Гайєк та Венсаном Касселем у головних ролях; мелодрама від метра іспанського кіно Педро Альмодовара «Джульєтта», номінована на «Золоту пальмову гілку» в Канні; номінант на премію «Золотий глобус» за найкращий фільм іноземною мовою, сатирична бельгійська комедія Жако ван Дормеля «Надновий Заповіт»; фестивальний хіт і один з найкращих фільмів року за версією кінопреси — трагікомедія Марен Аде «Тоні Ердманн».
Подія є ініціативою Представництва Європейського Союзу в Україні і пропонує ближче познайомитися з найкращими фільмами останніх років, знятими у країнах ЄС. Проект створено з метою популяризації європейського мистецтва кіно.