Міністр енергетики України Герман Галущенко під час робочого візиту до Берліна провів двосторонню зустріч із Віце-канцлером, Федеральним міністром економіки й захисту клімату Німеччини Робертом Габеком. Про це повідомляє Урядовий портал.

Герман Галущенко розповів про стан енергосистеми та вжиті заходи для посилення стійкості енергосистеми до російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Під час зустрічі очільник Міненерго акцентував на необхідності збільшення пропускних спроможностей міждержавних перетинів між Україною і європейськими державами для імпорту електроенергії до 2 - 2,5 ГВт. Відповідні резерви можуть використовуватися для балансування енергосистеми у разі значного впливу ворожих атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури.

Також сторони обговорили співпрацю у газовій сфері, зокрема щодо збільшення видобутку газу. Герман Галущенко звернув увагу на високий інтерес європейських трейдерів до українських ПСГ, в яких уже зберігається понад 2,4 млрд кубів іноземного газу.

Також під час зустрічі йшлося про участь німецьких партнерів у відбудові та відновленні українського енергосектору.

Герман Галущенко подякував Німеччині за надану допомогу й окреслив поточні потреби енергосектору.

Роберт Габек запевнив, що Німеччина буде і надалі надавати допомогу з метою посилення стійкості і гнучкості енергосистеми та підтримки України.