У ніч на 6 червня російська федерація підірвала дамбу Каховської гідроелектростанції, яка розташована поблизу м. Нова Каховка на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під загрозою затоплення опинилися десятки населених пунктів по обидві сторони Дніпра.

Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області вживають термінових заходів задля евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення. Триває оповіщення мешканців тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.

Розглядаємо підрив дамби Каховської ГЕС з боку рф як терористичний акт проти української критичної інфраструктури, який має на меті завдати максимально велику кількість жертв та руйнувань. Теракт на Каховській ГЕС раніше жваво обговорювався на рівні окупаційних сил в Херсонській області та пропагандистів на російському телебаченні, що свідчить про його попереднє планування.

Підрив дамби Каховської ГЕС — техногенний та екологічний тероризм, найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття, черговий прояв геноциду росії проти українців. Це є відповіддю кремля країнам, які закликають до мирних перемовин із рф.

Через зниження рівня води в Каховському водосховищі може виникнути небезпека інциденту на іншому об’єкті критичної інфраструктури, який окупувала Росія — Запорізькій АЕС.

Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити російський теракт на Каховській ГЕС.

Техногенний злочин рф підтверджує високу актуальність Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Закликаємо міжнародних партнерів якнайшвидше приєднатися до її втілення, зокрема пунктів щодо протидії екоциду, ядерної та енергетичної безпеки.

росія матиме відшкодувати всі наслідки свого злочину: як для людей, так і для інфраструктури та навколишнього середовища.

Звертаємося також до країн Групи Семи та ЄС невідкладно розглянути накладення на рф нових далекосяжних санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

За підсумками засідання РНБО зранку 6 червня був погоджений запропонований Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.