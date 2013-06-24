У зв’язку із звинуваченнями з боку російської сторони про нібито підготовку Україною збройного наступу на Донбасі Міністерство закордонних справ України заявляє про таке.

Українські громадяни мешкають по обидва боки лінії розмежування. Їхній мир, безпека та добробут є абсолютним пріоритетом для Української держави.

Твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності.

Україна також не проводить та не планує жодних диверсій на Донбасі.

Ми категорично відкидаємо спроби Росії загострити і так напружену безпекову ситуацію. Залишаємося непохитно відданими політико-дипломатичному врегулюванню, разом з партнерами докладаємо максимальних зусиль, аби знизити напругу та втримати ситуацію в руслі дипломатичного діалогу.

Натомість, ми спостерігаємо, як Російська Федерація розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації, збільшує кількість обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури із забороненої мінськими угодами зброї та ескалює безпекову ситуацію.

Закликаємо міжнародне співтовариство — іноземні держави та міжнародні організації — негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання.

Відсутність належної реакції або нейтральна позиція лише підігруватимуть ескалації ситуації з боку Росії.