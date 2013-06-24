19 серпня, світ відзначає Всесвітній день гуманітарної допомоги. У цей день ми віддаємо шану всім, хто допомагає та рятує інших, ризикуючи власним життям – гуманітарним працівникам, волонтерам, рятувальникам. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Від початку повномасштабного російського вторгнення при виконанні службових обов’язків загинули 93 співробітника Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ще майже 400 рятувальників дістали поранення.

З лютого 2022 року внаслідок атак росії в Україні сталося понад 150 інцидентів, які безпосередньо вплинули на гуманітарну допомогу, і понад 50 гуманітарних працівників були вбиті або поранені. У цей же період було завдано понад 60 авіаударів по гуманітарних складах. У грудні 2023 року в Херсоні та області було вщент зруйновано п’ять складів неурядових гуманітарних організацій, які надають вкрай необхідну допомогу незахищеним верствам населення. Конвої Організації Об’єднаних Націй, що перевозять гуманітарну допомогу, також стають об’єктами нападів і обстрілів. Цьогоріч атак з боку рф зазнали вже дванадцять пунктів видачі гуманітарної допомоги.

На жаль, ці трагічні цифри збільшуються чи не щодня. Так, 14 серпня цього року внаслідок атак рф на Куп’янськ та Херсон загинули гуманітарні працівники фонду IBC Україна та отримали поранення працівники ADRA Ukraine.

Вклоняємося перед пам’яттю тих, хто віддав своє життя заради інших, та бажаємо швидкого одужання всім постраждалим.

Україна глибоко вдячна всім, хто самовіддано продовжує виконувати свою гуманітарну місію у надскладних безпекових умовах. У цьому зв’язку хочемо подякувати та відзначити важливість подальшої роботи в Україні гуманітарних структур та організацій системи ООН з підтримки зусиль Уряду України з подолання гуманітарних наслідків збройної агресії Росії проти України: Офісу Координатора системи ООН в Україні, Управлінню ООН з координації гуманітарних питань, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародній організації з міграції, Всесвітній організації охорони здоров’я, Дитячому фонду ООН, Всесвітній продовольчій програмі та всім гуманітарним партнерам.

Висловлюємо також щиру подяку донорській спільноті за фінансову підтримку гуманітарного реагування в Україні. З огляду на нагальну гуманітарну ситуацію звертаємось із закликом сприяти належному фінансуванню Плану гуманітарного реагування ООН для України у 2024 році.

Привертаємо увагу до долі мільйонів громадян України, які опинилися у вкрай складних умовах та під постійним тиском на тимчасово окупованій території України. Наголошуємо на необхідності активізації міжнародних зусиль для забезпечення гуманітарного доступу до них згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.

Попри тягар російської агресії, Україна залишається відданою гуманітарним ідеалам та принципам. Навіть у часи повномасштабної війни, Україна не лише просить про допомогу, але і сама допомагає іншим.

Зокрема у рамках ініційованої Президентом України гуманітарної програми Grain from Ukraine наша держава спільно з міжнародними партнерами вже направила понад 220 тисяч тонн пшениці, борошна, колотого гороху та соняшникової олії до Ефіопії, Сомалі, Кенії, Ємену, Нігерії, Судану, Мавританії, ДР Конго, Мозамбіку, Джибуті та Палестини. Завдяки наданому Україною продовольству вдалося гарантувати продовольчу безпеку мільйонів людей.

У попередні роки Україна неодноразово приходила на допомогу іншим у часи криз, конфліктів і стихійних лих. Українські рятувальники, медики, вогнеборці та інші професіонали допомагали боротися із пожежами в Греції та Туреччині, повенями у Словенії, наслідками землетрусу в Туреччині. Україна допомагала евакуювати не лише українців, але й іноземців із зон бойових дій, зокрема з Гази та Афганістану.

Україна послідовно демонструє лідерство у міжнародних гуманітарних зусиллях. Ініційований Першою леді Оленою Зеленською Саміт перших леді та джентльменів системно залучає міжнародних стейкхолдерів і лідерів думок для подолання гуманітарних викликів, перед якими постає не лише Україна, а й інші країни. З року в рік цей формат порушує важливі теми наслідків війни, ментального здоровʼя, безпеки дітей, пропонує рішення та консолідує зусилля для подолання гострих гуманітарних викликів.

Досягнення справедливого та сталого миру в Україні дозволить значно збільшити внесок нашої держави у глобальну продовольчу безпеку та гуманітарне реагування у світі.

Українці продовжують боротьбу за свою свободу, справедливість, принципи та гуманні цінності на засадах міжнародного права для всіх миролюбних країн. Переконані, що спільними зусиллями ми зможемо здолати агресора, здобути перемогу та відновити справедливість.