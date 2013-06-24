Уряд продовжив термін приймання заяв на виплати грошової допомоги постраждалим від підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів. Тож постраждалі жителі цих областей зможуть подати заяви на грошову держдопомогу до 31 жовтня 2023 року включно.

Ідеться про виплати матеріальної допомоги розміром 5 тисяч гривень особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.

Таку фінансову підтримку вже отримали жителі Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму майже 52 мільйони гривень. Зокрема, грошову допомогу виплачено 9427 жителям Херсонщини та 944 — Миколаївщини.

Допомогу від держави можуть отримати особи, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення. Включно з тими, хто з 6 червня виїхав із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні.