За перше півріччя 2017-го від учасників АТО до органів Держгеокадастру надійшло 36 573 заяви на отримання у власність земельних ділянок. За цей період військовослужбовцям надали дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 26 325 земельних ділянок загальною площею 38,57 тисячі гектарів, тобто задоволено 71,9% поданих заяв. Решту поки що опрацьовують фахівці служби.
Фактично у власність за півроку учасники АТО отримали 12 189 земельних ділянок загальною площею 16,86 тисячі гектарів. Торік за аналогічний період у власність військовослужбовцям надали 10 775 земельних ділянок загальною площею 12,92 тисячі гектарів. Тобто цьогоріч показники зросли на 11% та 23% відповідно. Найбільше ділянок учасникам АТО передали цього року на Кіровоградщині (1390 ділянок), Вінниччині (1205) та Київщині (1176). Держгеокадастр прогнозує незначне зниження темпів передачі земельних ділянок учасникам АТО та іншим категоріям громадян у третьому кварталі через запровадження нових правил управління сільгоспземлями, що перебувають у державній власності. Відновлення динаміки очікують у четвертому кварталі.