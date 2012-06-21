Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області провело планову ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Збур’ївське лісомисливське господарство», під час якої фахівці встановили розмір шкоди, завданої природі за останні два з половиною роки. Як повідомляє прес-служба відомства, йдеться про збитки в понад 275 мільйонів гривень через порушення правил заготівлі очерету і його самовільне викошування приватною структурою на землях ДП.
Так, ще у 2002 році, згідно з розпорядженням Голопристанської районної державної адміністрації, комерційна структура отримала в оренду на 40 років ділянку лісового фонду площею 240 гектарів. Але заготівля орендарем очерету роками відбувається всупереч вимогам Лісового кодексу України, а саме без погодження з постійним користувачем лісами — ДП «Збур’ївське ЛМГ» та Державним агентством лісових ресурсів України, тобто без відповідного дозволу лісників.
Офіційними нормативними матеріалами з базового лісовпорядкування не запроектовано обсягів заготівлі очерету. Місцеві органи влади не визначали запасів очерету на території ДП для здійснення його промислової заготівлі та для потреб комерційної діяльності. Тому лісових квитків для заготівлі очерету приватній структурі не надавали. Хоча відповідно до ст. 69 Лісового кодексу України спецвикористання лісових ресурсів на виділеній ділянці має проводитись лише за лісовим квитком.
Крім того, ст. 10 Закону України «Про рослинний світ» передбачено, що реалізацію технічної сировини дикорослих рослин особами, які не мають дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів, категорично заборонено. Однак на підставі отриманих фітосанітарних сертифікатів комерційна структура експортувала очерет до Данії, Великої Британії та Німеччини.
Чомусь землі лісового фонду дивним чином стали землями сільгосппризначення. І все завдяки діям окремих чиновників! Лісники ще у 2009 році зверталися до суду, аби припинити незаконне викошування очерету. Проте місцевий суд виніс «справедливе» рішення про заборону чинити опір роботі бізнесменів, котрі і надалі збагачуються на очереті. А тим часом Геройська сільська рада постійно звертається до органів влади і самоврядування з проханням відремонтувати розбиті місцеві автодороги, які перебувають у вкрай занедбаному стані, при тому, що чималі гроші, як кажуть, лежать у них під ногами! Місцевий бюджет недоотримав мільйонні надходження за спеціальне використання побічних лісових ресурсів місцевого значення.
До слова, очеретяні плавні служать незамінним середовищем для гніздування птахів і нересту риби, зокрема рідкісних і зникаючих біологічних видів. А орендар не дотримується природоохоронних вимог щодо збереження сприятливих умов для життя диких тварин і птахів. Тепер орендарем мають зайнятися правоохоронці, яким передано матеріали ревізії.
Леонід КАЛІНІЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»