Наші молоді робочі руки затребувані в Європі — це одна з причин того, що працездатне населення не поповнює регіональний ринок праці, а мігрує за межі області та за кордон. Багато вакансій пропонують роботодавці з Польщі та Литви з гарними заробітками, умовами проживання, а подекуди і з харчуванням. Люди середнього віку їдуть переважно до столиці, де заробітки вищі, ніж на Чернігівщині.
Спілкування роботодавців зі службою зайнятості, що відбувається періодично у формі круглих столів, переконує: наповнення обласного ринку праці значною мірою залежить від підготовки кадрів, які мають відповідати потребам тих, хто створює робочі місця. Промовистий факт: на кожне вільне робоче місце претендують 17 осіб, більшість з яких не відповідає вимогам. Дається взнаки й задавнена проблема: чернігівські виші випускають велику кількість юристів, менеджерів і банкірів, які не можуть знайти роботу, бо ж вакансії здебільшого робітничі. Для поліпшення ситуації обласний центр зайнятості розробив програму профорієнтації молоді на здобуття актуальних спеціальностей. Нині вивчають питання створення спільно з управлінням освіти і науки ОДА та роботодавцями резерву кваліфікованих робітничих кадрів.
Втім, торік на ринку праці області відбулися позитивні зміни. Директор обласного центру зайнятості Лідія Падалка розповіла, що кількість вакансій, поданих роботодавцями до центрів зайнятості області, порівняно з попереднім роком збільшилася на 2%. Це 26 тисяч робочих місць. На обліку в службах зайнятості перебувало на 14% громадян менше проти 2015 року. Кожного третього з них працевлаштовано. 153 особи, приміром, започаткували власну справу, скориставшись одноразовою виплатою допомоги з безробіття, 447 осіб влаштовано на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Нині для області актуальним лишається питання збереження трудового потенціалу. Лідія Падалка каже, що служба зайнятості реформується, задіюють нові технології підбору кадрів та пошуку роботи. На часі — впровадження електронного сервісу, який дасть змогу користувачам отримувати частину послуг служби дистанційно, створення Всеукраїнського кадрового резерву служби зайнятості для роботодавців.