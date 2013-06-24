У вівторок Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери продовжили підготовку рішень у межах коаліції охочих. За словами Президента України, все стає більш практичним.

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили підтримку української армії, оборонну співпрацю та внутрішнє виробництво зброї в Україні. Окрему увагу було приділено відносинам і координації зі Сполученими Штатами Америки. Президент України наголосив, що потрібно зберігати спільне бачення й готовність діяти разом, і подякував Франції за підтримку.

У телефонній розмові із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером глава Української держави подякував Великій Британії за нові санкції проти об’єктів військового, енергетичного та фінансового секторів росії, що допомагають примушувати рф до миру. Президент зазначив, що європейські партнери вже готують наступні кроки тиску на росію для припинення війни, і додав, що було б добре, якби США також допомогли.

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили основні деталі спільної дипломатичної роботи й можливі зустрічі, які здатні забезпечити припинення вогню й рух до тривалого миру.

Також Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, щоб обговорити питання двосторонньої співпраці та поінформувати про контакти з партнерами. Глава держави розповів про зустріч із кронпринцом Норвегії Гоконом та міністром енергетики Тер’є Осландом. Президент зазначив, що Україна одержала важливий сигнал від норвезького уряду про підтримку.

Володимир Зеленський Норвегії подякував за фінансову допомогу. Цього року Україна отримає майже 8 мільярдів доларів. Президент звернувся із проханням збільшити частку цієї суми на виробництво дронів в Україні. Йонас Гар Стере підтримав пропозицію.

Окрема увага — координації кроків із партнерами. Глава держави поінформував про подробиці телефонних розмов із Президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Прем’єр-міністр запевнив, що Норвегія докладатиме всіх можливих зусиль для закінчення війни та досягнення справедливого тривалого миру.

Федеральному канцлерові Німеччини Фрідріху Мерцу глава держави подякував за сильну конструктивну позицію щодо підтримки України. Лідери скоординували подальші контакти та спільні кроки. Важливо зберігати єдність між усіма партнерами й шукати рішення, які можуть закінчити війну справедливим миром. Також обговорили відновлення України після війни. Глава держави зазначив, що треба розробити чіткий план, який допоможе наблизити справжній мир зараз і підтримати Україну в майбутньому.

Під час телефонної розмови із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн глава держави подякував ЄС за 17-й пакет санкцій проти росії. Жорстке обмеження російського танкерного флоту, який служить фінансуванню вбивств, а також усіх схем, які росія використовує для розбудови військової промисловості, Володимир Зеленський назвав кроком у правильному напрямі. Посилення тиску на росію має мотивувати москву йти до справжнього миру.

Президент України та Президент Єврокомісії обговорили підготовку наступного 18-го санкційного пакета Євросоюзу, який впливатиме на російську нафту, інфраструктуру торгівлі енергоресурсами, банки та фінансові схеми. Глава держави подякував за адвокацію посилення санкцій та ухвалення сильних рішень, повідомляє Офіс Президента.