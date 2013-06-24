Ситуація в енергетичному секторі України напередодні складної зими стала однією з ключових тем засідання Ради міністрів енергетики Європейського Союзу, до якого онлайн долучився Міністр енергетики України Герман Галущенко. Про це повідомляє Урядовий портал.

Засідання відбулося під головуванням Віце-президента Уряду Іспанії Терези Рібери та за участі єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Герман Галущенко повідомив колегам, що ворог уже почав випробовувати українську енергетику на стійкість, протягом вересня - жовтня завдаючи точкових ударів.

«Ми в очікуванні нової зимової битви: росіяни знову планують масовано атакувати наші енергетичні об’єкти. Але солідарність європейських країн і спільна підтримка енергетичного фронту – це наша зброя проти росії. Завдяки цій солідарності ми виграли битву минулої зими, переконаний, переможемо і цього разу», - зазначив Міністр, подякувавши колегам за постійну підтримку та допомогу.

Тереза Рібера запевнила, що європейська сторона продовжуватиме підтримку українського енергосектору у посиленні стійкості енергосистеми, а також шукатиме можливості для допомоги у децентралізації генерації.

Єврокомісар Кадрі Сімсон своєю чергою зазначила, що Європейська Комісія продовжуватиме допомагати українській енергетиці, зокрема фінансово.

Вона анонсувала, що ENTSO-E ухвалить рішення щодо збільшення пропускних спроможностей міждержавних перетинів між Україною і європейськими державами у листопаді, що дозволить забезпечити балансування енергосистеми у разі значного впливу ворожих атак. Також Кадрі Сімсон відзначила важливість кроку щодо використання ядерного палива, виготовленого спільно компанією Westinghouse та фахівцями Енергоатому, на ядерному реакторі типу ВВЕР-440 однієї з українських АЕС.

Окремо обговорювалося забезпечення ядерної і радіаційної безпеки у зв‘язку з окупацією росією найбільшої в Європі атомної станції – Запорізької АЕС. Учасники засідання підкреслювали необхідність якнайшвидшої деокупації та демілітаризації ядерного об'єкта.

Під час засідання представники профільних міністерств окремо підтвердили свою солідарність з Україною і запевнили у продовженні надання підтримки нашій державі та її енергетичному сектору.