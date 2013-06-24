16 липня Верховна Рада України у першому читанні підтримала зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань».

Законопроєкт 13439-3 дублює усі положення розробленого Мінфіном урядового законопроєкту (реєстр. №13439) та передбачає деякі техніко-редакційні уточнення і доповнення. Змінами передбачено збільшення видатків для сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн, з яких майже 402 млрд грн — загальний фонд.

Це кошти для: Міноборони — 311 млрд грн; МВС — 84 млрд грн; ГУР Міноборони — 4,5 млрд грн; СБУ — 1,6 млрд грн; УДО — 505 млн грн; Держспецзв’язок — 64,5 млн гривень. 10,8 млрд грн — сектору безпеки і оборони за спеціальним фондом.

Додаткові 26 млрд грн (+ 8 млрд до урядового) закладено для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Для фінансування інших нагальних потреб передбачено додатково 15,5 млрд грн (для Мінцифри, МОН, МОЗ).

Загальний обсяг видатків у запропонованих змінах до держбюджету-2025 становить 457 млрд грн.

Додаткові видатки будуть профінансовані за рахунок:

1) збільшення доходів держбюджету, зокрема через перевиконання планових показників на 155,5 млрд грн:

ПДФО — 56 млрд грн;

податок на прибуток підприємств — 32 млрд грн (+ 8 млрд до урядового);

кошти, що перераховуються НБУ, — 20,3 млрд грн;

частина чистого прибутку та дивіденди — 15 млрд грн;

акциз із ввезених на митну територію України тютюнових виробів — 9 млрд грн;

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій — 4,1 млрд грн;

адміністративні штрафи із безпеки руху — 2,7 млрд грн;

інші надходження — 16,3 млрд грн;

2) збільшення плану розміщень ОВДП на 185 млрд грн;

3) обсяг платежів з погашення внутрішнього державного боргу зменшено на 65 млрд грн;

4) скорочення певних видатків держбюджету на 51,5 млрд грн.

Необхідність внесення змін до держбюджету-2025 продиктована необхідністю забезпечення Сил оборони додатковою зброєю, боєприпасами, військовим обладнанням, повідомляє Мінфін.