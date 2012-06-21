Президент ФФУ Андрій Павелко повідомив, що перед відбірковим матчем ЧС-2018 проти Фінляндії збірна України проведе зарубіжний збір. Швидше за все в Австрії. Про це він повідомив телеканалу «Футбол 1».
Під час збору «синьо-жовті» проведуть спаринг. Наразі найбільш очікуваний суперник – збірна Мальти. Матч Фінляндія – Україна відбудеться 11 червня. В першому колі команда Андрія Шевченка обіграла фінів 1:0. Після п’яти турів українці посідають у відбірковій групі 3 місце, набравши 8 очок. Лідирує Хорватія з 13 очками, Ісландія друга, у якої 10 очок.
Вже попередньо відомо де збірна України зіграє домашні матчі відбору на ЧС-2018. Проти Туреччини ми зіграємо 2 вересні у Харкові, а проти Хорватії – 9 жовтня у Києві.