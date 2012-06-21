Збірна України перемогла на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який проходив в Києві. Про це йдеться у повідомленні Національного олімпійського комітету.
«Збірна команда України з рекордними 10-ма медалями (3 «золоті», 4 «срібні» та 3 «бронзові» медалі) та 244-ма заліковими очками виборола перше місце у командній першості, за що отримала довгоочікуваний Кубок», — розповіли в олімпійському комітеті.
Як повідомлялося, чемпіонат Європи зі стрибків у воду стартував у Києві 12 червня. Україна вперше приймала подібні змагання. У чемпіонаті взяли участь 150 учасників із 24 країн.