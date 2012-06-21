Міжнародний валютний фонд уточнює деякі макроекономічні показники, зокрема торговельний баланс країни й варіанти зростання ВВП. Спричинено це негативними наслідками блокади на донбаській лінії розмежування.
На 20 березня було заплановано засідання ради директорів МВФ, але воно не відбулося через вказані чинники. Тому фахівці фонду ретельно прораховують усі можливі варіанти. Таку інформацію озвучив на початку тижня в ефірі одного з телевізійних каналів Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Економічна та енергетична блокада вплине на валютну виручку, торговельний баланс країни та зростання ВВП, наголосив Прем’єр-міністр: «Що стосується коригування, то, звісно, треба коригувати економічне зростання, дивитися, що в нас буде з валютною виручкою, зайнятістю людей».
Говорячи про оцінку вірогідних збитків від блокади, Прем’єр-міністр зазначив, що нині уряд працює над уточненням прогнозів, зокрема із залученням експертів Міжнародного валютного фонду.
Розповів глава уряду й про те, що підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати з 1 січня вже дає наповнення бюджету Пенсійного фонду більш ніж на третину з випередженням плану. Це забезпечить скорочення його дефіциту.
«У нас 142 мільярди дефіциту Пенсійного фонду. Це кошти, які треба виплачувати пенсіонерам, а їх поки що у Пенсійного фонду немає. Ті реформи, які ми ухвалили з 1 січня, зокрема із заробітної плати, вже дають наповнення бюджету Пенсійного фонду більш як на 30% з випередженням плану. Це означає, що ми почали рух на зменшення дефіциту Пенсійного фонду», — цитує слова Прем’єр-міністра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Він укотре наголосив, що у 2017 році уряд запропонує пенсійну реформу, яка буде чесною та забезпечить справедливість і підвищення пенсій в Україні.
«Ви побачите, кожен з вас, хто на пенсії, як вона позначиться на вашій пенсії, і запевняю: для більшості українських громадян це приведе до підвищення пенсій, — підкреслив Прем’єр-міністр. — Система, яку ми пропонуємо, дасть змогу, щоб дефіцит Пенсійного фонду був нуль, а все, що додатково заробляємо, направляти на підтримку українських пенсіонерів. Це надзвичайно важливий крок, який ми зробимо в цьому році, хто б що нам блокував — це їхня справа. Ми будемо рухатися вперед і все робитимемо для того, щоб розв’язувати проблеми, які накопичувалися десятиріччями».
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«Урядового кур’єра»