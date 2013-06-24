Триває верифікація нових даних. Тож розмір шкоди може сягнути сотнів мільярдів гривень. На цьому наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець у студії телеканалу Рада, передає Урядовий портал.

«Ми об’єктивно розуміємо, що частину екосистем втратили назавжди. Вони вже не відновляться. Ми втратили ендемічні види тварин. Це види, які існували лише в одному місці на землі – на Півдні України. Ми втратили половину лісу на цій території", – зазначив Руслан Стрілець.

За його словами, наразі за дорученням Президента готується план відновлення регіону, який постраждав від підриву греблі Каховської ГЕС. Міндовкілля спільно із науковцями шукає шляхи і напрацьовує конкретні кроки, щоб зберегти екосистеми.