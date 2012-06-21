Буковинські податківці цього року змогли спрямувати в скарбниці всіх рівнів 110 мільйонів гривень податку на прибуток, що на вісім мільйонів більше прогнозованих показників.
Значне перевиконання — результат роботи спеціалістів фіскального відомства краю, спрямованої на зменшення кількості збиткових підприємств шляхом об’єктивного декларування ними податку на прибуток. Як свідчать податкові перевірки, збитковість підприємницької діяльності переважно штучна, її вдавано фіксують для мінімізації податкових платежів, а отже, збільшення тіньового неоподаткованого прибутку. Завдяки вжитим заходам щодо правильного обрахунку податку кількість таких підприємств зменшилася на третину, а сума загальних збитків — на 63,3 мільйона гривень.
— Кожна «збитковість» зобов’язує наших фахівців ретельніше опрацьовувати декларації та встановлювати причини збитковості, аналізувати всі можливі ризиковані чинники задля збільшення бюджетних доходів, — наголошує в.о. начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталій Шпак.