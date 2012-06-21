Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що вступ України в Організацію північноатлантичного договору (НАТО) є довгостроковою стратегічною метою, а не безпосередньою метою сьогодення. Про це вона сказала під час міжнародного круглого столу «Подолання міфів про НАТО». За словами віце-прем’єра, існує міф, який активно просувають не лише в Україні, а й в інших країнах. Він стосується того, що в НАТО Україну нібито не чекають, її туди не візьмуть, не варто й намагатися. Російська пропаганда взяла за мету повторювати це щодня: у вас збройний конфлікт, ви ніколи не будете готові, а ваше членство не сприятиме безпеці в регіоні. Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков заявив, що Росія тривалий час використовувала міф про те, що офіційний Кремль може ветувати право України приєднатися до блоку НАТО.
«Цей міф активно використовують не лише в російських ЗМІ, а й у вашій країні. Це суперечить базовому міжнародному праву, де чітко вказано, що кожна країна має право обирати, вступати чи не вступати до міжнародних організацій», — наголосив Александер Вінніков. Він нагадав: офіційний Кремль ще з часів холодної війни використовує багато міфів щодо НАТО. Зокрема, культивував на пострадянському просторі думку, що НАТО — це агресивний блок, який несе лише війну. Та насправді саме Росія агресивно вторглася у Молдову, Грузію, а тепер і в Україну. Голова Представництва зазначив: альянс підтримує будь-які ініціативи щодо проведення кампанії з роз’яснення, що таке НАТО та яка його мета.