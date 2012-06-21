Під час засідання Комітету реформ Міноборони та ЗСУ міністр оборони Степан Полторак, говорячи про оборонну реформу, наголосив, що проведені заходи реформування дали змогу суттєво поліпшити стан Збройних сил. Сформовано і введено до їхнього складу Об’єднаний оперативний штаб та Сили спеціальних операцій, виведено Сухопутні війська й сформовано як окремий рід військ Високомобільні десантні війська, сформовано управління корпусу резерву.
— Збройні сили України надалі виконують завдання в антитерористичній операції та стримують збройну агресію з боку Російської Федерації і підтримуваних нею незаконних збройних формувань, — зауважив міністр оборони. — Для виконання цих завдань підготовлено 15 бригад Сухопутних військ, 210 екіпажів Повітряних сил, три корабельні групи, 28 кораблів (катерів) і суден забезпечення Військово-морських сил, 4 бригади Високомобільних десантних військ, 13 підрозділів СпП у Силах спеціальних операцій. Крім того, підготовлено понад 9,5 тисячі резервістів. Торік створено оперативний резерв військовозобов’язаних першої черги — понад 100 тисяч осіб. У межах діяльності Багатонаціональної об’єднаної групи підготовлено за стандартами НАТО п’ять батальйонів. До їхньої підготовки залучались інструктори США, Канади, Великої Британії, Литви та інших країн-партнерів. У підсумку, за словами Степана Полторака, Збройні сили протягом минулого року наростили спроможності з виконання покладених на них завдань.
— 2017 рік визначений роком Військово-морських сил Збройних сил України, отже питання щодо відновлення флоту та набуття його спроможностей має стати пріоритетом у діяльності Генерального штабу та Комітету реформ, — наголосив у виступі генерал армії України.
Окрім того, міністр оборони визначив першочергові завдання Комітету реформ, серед них — розроблення до 1 березня цього року проекту Указу Президента щодо уточнення термінів виконання окремих заходів Стратегічного оборонного бюлетеня на 2017 рік. Ішлося й про досягнення 40% структурних підрозділів Генерального штабу відповідності критеріям держав — членів НАТО, завершення заходів створення та набуття спроможностей Силами спеціальних операцій, створення єдиного органу управління медичним забезпеченням на стратегічному рівні, введення в експлуатацію Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, оптимізацію структури грошового забезпечення військовослужбовців тощо.
— До 1 лютого я підпишу наказ, у якому детально буде проаналізовано діяльність Міністерства оборони та Збройних сил у 2016 році й поставлено завдання на 2017 рік, — сказав генерал армії Степан Полторак.
Він зазначив, що у березні—квітні цього року відбудеться засідання колегії Міністерства оборони, за результатами якого буде ухвалено конкретні рішення щодо удосконалення системи військової освіти, стану готовності військ (сил) до виконання завдань за призначенням, оснащення Збройних сил новим і модернізованим озброєнням та військовою технікою.
Міністр оборони анонсував перехід особового складу 25 військових частин у нинішньому році на нову систему харчування. З його слів, вона буде значно кращою і сучаснішою, ніж була раніше. Вже затверджено каталог продуктів, що відповідає стандартам НАТО. Експеримент, що провели раніше у двох військових частинах, визнано вдалим.
— Завершується реформа системи речового забезпечення, — повідомив міністр. — Зокрема запроваджено 17 стандартів НАТО, які врегульовують вимоги до форми одягу, засобів індивідуального захисту, інших складових речового забезпечення. У системі логістичного забезпечення запроваджено систему електронного обліку речового майна на базах і складах та відпрацьовано всі технічні вимоги на визначені зразки форми одягу.
Також, за словами міністра, на розробленні перебуває військово-медична доктрина України. До роботи Комітету реформ ЗСУ і міноборони долучилися закордонні радники.