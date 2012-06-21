З початку березня цього року всі бойові частини Збройних сил України перейшли на нову систему харчування за каталогом продуктів. В оновленому меню тепер понад чотири сотні найменувань продуктів, з яких можливо скласти щоденний різноманітний раціон військовослужбовців. Головна умова — не вийти сумою за вартість добового комплекту, який під час аукціонів визначено в межах від 67 до 74 гривень за один.
У військовослужбовців з’явилася можливість обирати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном, повідомляє пресслужба Міноборони. Відкриваючи каталог продуктів харчування, наданий постачальними компаніями — переможцями процедури публічних закупівель, командир військової частини може обирати продукти як у віртуальному супермаркеті.
Реформування застарілої, ще радянської системи харчування створило широкі можливості у забезпеченні щоденного меню військовослужбовців продуктами, звичними у цивільному житті, але раніше не доступними людям у військовій формі.
Тепер за підсумками регулярного моніторингу простежується позитивне сприйняття військовослужбовцями запровадженої системи харчування. Водночас розпочато експеримент із малими гарнізонами, які не залучено в ООС, для приведення якості харчування до цивілізованого рівня.
До слова, це стало продовженням виконання постанови Кабінету Міністрів від 28 грудня 2016 року №1026 «Деякі питання закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони». А першими на нову систему ще восени 2015-го перейшли дві пілотні військові частини — Західна військово-морська база (м. Одеса) й Національна академія сухопутних військ ім. П. Сагайдачного (м. Львів).