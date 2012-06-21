Оперативники управління Служби безпеки України в Донецькій області затримали у Слов’янську озброєну організовану групу зловмисників, до складу якої входили раніше засуджені особи, а очолював її відомий навіть за межами краю кримінальний авторитет. Під час спеціальної операції правоохоронці взяли організатора банди і трьох його спільників на гарячому — під час отримання лиходіями грошової виручки від чергової жертви. На цьому тривалий час і спеціалізувалися здирники, відбираючи гроші у місцевих бізнесменів і підприємців після погроз та фізичного насилля.
Під час обшуку оперативники вилучили у затриманих вогнепальну і холодну зброю та спеціальні засоби для утримування заручників-жертв. Лиходіїв узяли під варту, відкрито кримінальне провадження.