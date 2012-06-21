На Вінниччині діє обласна програма з підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів. За словами директора департаменту ЖКГ, енергетики та інфраструктури ОДА Сергія Волкова, лише торік переведено на альтернативні природному газу види палива 48 котелень бюджетних закладів.
«Очікувана економія газу становить 2 мільйони кубічних метрів на рік. Реалізовано й інші енергоощадні заходи (термомодернізація приміщень, заміна освітлення, встановлення теплових регуляторів тощо) на суму 155 мільйонів гривень. Кошти на це було надано з бюджетів різних рівнів», — зазначив він. Тож у вінницьких установах системно працюють над зменшенням споживання паливно-енергетичних ресурсів.
Чимало енергоефективних заходів впроваджено у житловому фонді за підтримки цільової державної програми пільгового кредитування населення, а також за сприяння місцевих бюджетів. Лише торік у межах обласної програми частину відсоткової ставки компенсовано за 4656 кредитами фізичних осіб та 9 — ОСББ на суму майже 5 мільйонів гривень. Активно впроваджують районні та міські програми з енергозбереження, які передбачають компенсацію відсоткової ставки і додаткову компенсацію тіла кредиту для ОСББ, наприклад у місті Вінниці. Усе це заохочує до енергоощадності.