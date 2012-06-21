Переоформлення субсидій на наступний період відбувається за графіком, і на середину липня рівень переоформлень становить 75—76%. Так само за графіком відбувається збирання даних для монетизації субсидій, зекономлених під час опалювального сезону 2016—2017 років. Про це розповів директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко, повідомляє прес-служба відомства.
Він нагадав, що монетизації за підсумками попереднього опалювального сезону підлягає економія електроенергії в еквіваленті вартості 150 кВт і природного газу — 100 кубометрів. Максимальна сума коштів, які може отримати громадянин, — 135 гривень за електроенергію і майже 700 гривень за газ. «Орієнтовно під монетизацію підпадають приблизно 2 мільйони домогосподарств», — розповів Віталій Музиченко. Він зазначив, що громадяни, які зекономили енергоресурси, мають до 1 вересня звернутися до органів соціального захисту із відповідною заявою і вказати реквізити банківського рахунку або поштового відділення, куди можна перерахувати кошти.