На відкритому майданчику Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу з’явилося незвичне дерево — зелено-енергетичне. Його листя — обернені до сонця яскраво-сині панелі — перетворюють енергію солярних променів на електричний струм. Студенти та викладачі можуть зарядити від сонячного дерева мобільні телефони, ноутбуки. За безкоштовну підзарядку вони дякують передовсім «Зеленим мурахам» — команді івано-франківської молоді, не байдужій до проблем довкілля, яка знає, як ці проблеми подолати, зокрема, разом із студентським парламентом університету нафти і газу за фінансової підтримки Української молодіжної кліматичної організації.
Технічне оснащення сонячного дерева, транспортування та монтаж його конструкцій організував університет. Особливо активними в реалізації цього проекту були керівники та студенти Інженерно-екологічного інституту, що входить до складу університету. Інститут запросив усіх присутніх на відкритті солярного дерева відвідати свій центр інтерактивного навчання «Нова енергія», ознайомитися з найсучаснішими екологічно чистими енерготехнологіями, розробку і впровадження яких забезпечують вчені університету.
Співзасновниця ініціативи «Зелені мурахи» та менеджер проекту Ірина Сопільняк вручила Івано-Франківському університету нафти і газу символічний сертифікат на користування сонячним деревом.
Завдяки «Зеленим мурахам» в адміністративному центрі Прикарпаття нещодавно стартував проект «Покоління Stanislawowa», спрямований на підвищення екологічної культури та обізнаності івано-франківських школярів і студентів, популяризацію використання альтернативних джерел енергії.