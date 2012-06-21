Україна має величезний потенціал, а такі наукові та промислові флагмани як «Мотор Січ» та «Івченко-Прогрес» тісно співпрацюють зі світовими ринками, зокрема з Китаєм. Про це йшлося на зустрічі голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля з Генеральним консулом Китайської Народної Республіки пані Чжао Сянжун. Пані Чжао Сянжун зазначила, що це її перший візит до Запорізького краю.
– Дякую за те,– мовила вона,– що запросили нашу делегацію. Дорогою до вас я побачила величезний розвиток регіону. Впевнена, попереду на вас чекає ще більше позитивних перетворень. Україна демонструє величезний прогрес у розвитку. Нещодавно ваш Перший віце-прем’єр-Міністр, Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів з робочим візитом перебував у КНР, де обговорював спільні проекти.
Костянтин Бриль подякував китайській стороні за надання допомоги у реалізації проекту інклюзивної освіти та запросив Генерального консула КНР взяти участь у InCo Forum.
– Восени минулого року ми провели цей захід уперше,– повідомив Костянтин Бриль.– Він став своєрідним майданчиком для презентації області інвесторам. Під час заходу ми представляємо наші промислові підприємства. До речі, запоріжці вже мають перші результати: 15 червня у селі Біленьке Запорізького району урочисто відкриють перевантажувальний зерновий термінал на Дніпрі. Проект реалізує потужна компанія «Нібулон». Ми працюємо і над не менш важливими і значущими проектами з компаніями ДТЕК і Юрокейп. Тож Запорізька область відкрила для інвесторів «зелений коридор».
Зі свого боку, пані Чжао Сянжун наголосила, що китайський уряд підтримує Україну.
– Україна та Китай доповнюють один одного,– заявила пані Чжао Сянжун,– у нас є великий ринок збуту, в України – проектні потужності. Я приїхала з ознайомчим візитом, щоб більше пізнати ваш регіон, вивчити потенціал та напрямки співпраці.