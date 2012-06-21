До 40 садиб Харківщини отримали сертифікати і фірмові знаки «Українська гостинна садиба» як свідчення їх включення в мережу зеленого туризму країни. Церемонія вручення сертифікатів і знаків відбулася в Харківській ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Сам факт означає, що зелений туризм у нашому регіоні успішно розвивається, а послуги з надання відпочинку в домашній сільській обстановці затребувані, попри нинішні труднощі», — зазначив начальник Управління культури і туризму Харківської ОДА Олег Яцина.
За його словами, категоризацію !Українська гостинна садиба» добровільно пройшли 37 садиб регіону, а сертифікати і знаки діють 3 роки.
«Визначена кількість і якість послуг, що надаються кожною окремою садибою. Цей маркетинговий інструментарій допоможе господарю садиби вийти зі своїми пропозиціями на туристичний ринок», — пояснила голова Харківського відділення Союзу сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні Тетяна Панченко.
За словами власника екосадиби «Ордовська слобода» Нововодолазького району Володимира Косенка, перспективи сільського зеленого туризму на Слобожанщині хороші. «Наш етнохутір отримав сертифікат першої категорії. Це визнання якості послуг. Щоб розвиватися далі, впровадимо альтернативні джерела енергії», — розповів він.
Як стало відомо, Харківський організаційно-методичний центр туризму надасть сертифікованим садибам інформаційну й організаційну підтримку, а навесні проведе презентаційний захід «Українська гостинна садиба».