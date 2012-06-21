Президент України Володимир Зеленський обговорив з віце-президентом США Майком Пенсом майбутній візит до США і зустріч з президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомляє прессслужба президента України.
Також сторони обговорили ситуацію на Донбасі і покрокову стратегію повернення миру в Україну. У свою чергу Пенс запевнив, що США не змінять позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. У фокусі уваги сторін було надання військово-технічної допомоги Україні.
Крім того, Пенс підняв питання реформ, які буде проводити новий уряд, і боротьби з корупцією.
"Ми не просто будемо боротися з корупцією, ми повинні перемогти її. Ми запустили Антикорупційний суд, який починає працювати вже 5 вересня. Ми перезапускаємо інші антикорупційні органи, змінили голову Служби безпеки України, у нас новий Генеральний прокурор і новий молодий уряд. Ми дійсно налаштовані дозволити бізнесу, економіці розвиватися", - запевнив глава української держави.
Сторони також обговорили співробітництво в енергетичній сфері. Пенс особливо відзначив підтримку Сполученими Штатами незалежності України в енергетичному питанні.