Президент України Володимир Зеленський поставив у складне становище президента Росії Володимира Путіна своєю пропозицією зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, вважає перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук.

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

"Росія має труднощі. На зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" (19 квітня - ІФ), коли обговорювалися кластери, Росія озвучила пропозицію провести переговори на лінії розмежування на Донбасі .... І Володимир Зеленський використав це. Він сказав, що хоче йти далі, й запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу. Тепер Путін поставлений у дуже складну ситуацію, тому що відмова означатиме, що він не підтримує свою ж, російську, позицію", – сказав Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" у середу.

При цьому зазначив, що "не знає, чи відбудеться насправді така зустріч, оскільки Путін може відмовитися від зустрічі із Зеленським безпосередньо на території України".

Крім того, Кравчук заявив, що "сам готовий зустрітися з президентом Росії для обговорення ситуації на Донбасі".

"Безумовно, хоч сьогодні. Я маю що сказати Путіну. Я маю з чим звернутися до кремлівських політиків, які сьогодні так істерично роздувають ненависть до України", – додав він.