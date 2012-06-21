Земельна реформа вимагає часу на її обговорення, наголошує прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за прийняття цільової програми розвитку українського фермерства, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ця реформа дуже чутлива. І вимагає більше часу для обговорення з людьми і розуміння людьми, що буде відбуватися", - сказав він в інтерв'ю "5 каналу" в понеділок увечері.
Він підкреслив, що це питання потребує широкого діалогу. Прем'єр виступає проти продажу землі іноземним громадянам і великим холдингам. При цьому Володимир Гройсман заявив, що виступає за розвиток українського фермерства та створення відповідної цільової програми.
"Я буду пропонувати в наступному бюджеті передбачити мільярд гривень цільової підтримки на виконання цієї програми", - сказав він.
"Якщо вони хочуть купувати цю землю. То українець має право купити у українця до