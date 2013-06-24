Ринок землі стимулював розвиток садівництва та сприяв відродженню систем зрошення в Україні, оскільки люди отримали змогу впроваджувати довгострокові проєкти на власній, а не орендованій землі. Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик під час пресконференції «Земельна реформа: друга річниця».

«Земельна реформа має бути комплексною. Це синергія з іншими реформами та програмами уряду», — зазначив заступник міністра. За його словами, 2022 року уряд започаткував грантову програму «єРобота», в яку входить надання підприємцям підтримки для створення теплиць і садів. За рік роботи цієї програми істотно зросла кількість гектарів, які використовують чи планують використати під сади.

«До початку земельної реформи в середньому за рік реєстрували до тисячі гектарів нових садів. За цей рік вже зареєстровано 2,5 тисячі гектарів. До реформи набагато менше фермерів зважувалися інвестувати в багаторічні насадження на орендованій землі, тому що почувалися незахищеними. Але тепер українці можуть отримати у власність земельну ділянку, щоб створити інвестиційний проєкт такий, як сад», — зазначає Денис Башлик.

Також, за його словами, право власності на землю має позитивний ефект і для зрошування полів. Заступник міністра нагадав, що внаслідок реформи гідромеліорації, яку розпочато 2021 року, українці можуть створювати організації водокористувачів і розпоряджатися меліоративними системами на своїх земельних ділянках. Так, із часу старту реформи вже зареєстровано 21 організацію водокористувачів, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.