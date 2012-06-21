Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Питання ефективного використання земель державної форми власності та стан їх надання в оренду обговорили та проаналізували на Сумщині під час недавнього засідання Ради регіонального розвитку.
Як повідомила начальник Головного управління Держгеокадастру в Сумській області Наталія Усик, для організації прозорого та конкурентного порядку передачі земель управління як розпорядник зосереджує увагу на доборі ділянок та підготовці відповідних лотів.
Упродовж минулого року до переліку включено 228 земельних ділянок загальною площею понад 9260 гектарів. За цими двома показниками Сумщина входить відповідно до п’ятірки лідерів і посідає друге місце в Україні, а за загальними результатами підготовки та проведення аукціонів – четверте.
Особливо активно проходять земельні аукціони в Шосткинському, Середино-Будському та Ямпільському районах. А найбільш ефективний не лише на Сумщині, а й в Україні – за вартістю проданого права оренди гектара землі – відбувся в Шосткинському районі.