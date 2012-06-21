В Україні здійснюватимуть регулярний моніторинг ключових показників у сфері землекористування, інформація про які буде доступна громадянам. Минулого тижня уряд ухвалив постанову «Про реалізацію пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
У форматі пілоту перший Моніторинг земельних відносин Держгеокадастр провів позаторік за підтримки Світового банку. Дослідження акумулювало дані шести відомств: Держгеокадастру, Мін’юсту, Державної фіскальної служби, Держстату, Держводагентства, Державної судової адміністрації.
Відповідно до постанови уряду, з 1 вересня впроваджується взаємний обмін інформацією між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що дасть змогу оновлювати дані на регулярній основі.
Зокрема, акумулюватимуться такі групи даних: склад земель, кількість землевласників і землекористувачів, середній розмір земельних ділянок, реєстрація земельних ділянок у Державному земельному кадастрі, кількість і площа ділянок, переданих в оренду, наданих у користування та переданих у власність громадянам безоплатно, суми нарахованих і сплачених платежів за користування земельними ділянками — загалом понад 140 показників.
Як підкреслив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, відображення стану й тенденцій розвитку земельних відносин дасть змогу оперативного реагування на ризики та виведе земельні відносини на принципово новий рівень відкритості. Оскільки всю інформацію буде акумульовано й вона буде доступною громадськості й міжнародним організаціям.
«Крім того, ми розраховуємо на підвищення ефективності розпорядження земельними ресурсами з боку місцевих громад, оскільки вони отримують потужний національний аналітично-інформаційний інструмент для фахового ухвалення рішень у сфері землекористування», — цитує слова посадовця прес-служба відомства.
Відділ новин «Урядового кур’єра»