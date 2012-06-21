У Головному управлінні Держгеокадастру Запорізької області успішно відбулися відкриті земельні торги. Аграрії придбали право оренди на земельну ділянку сільгосппризначення держвласності за межами населеного пункту Атманайської сільради Якимівського району.

Земельну ділянку 87,5 га використовуватиме орендар для ведення товарного сільгоспвиробництва. Строк оренди – сім років. За результатами торгів річна орендна плата з 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (на момент початку аукціону) зросла до 8,5%. Завдяки цьому за користування нею щорічно до бюджету сільради надходитиме 200,557 тис грн. орендної плати або 2,3 тис грн за 1 га орендованої землі, що майже втричі перевищує середній розмір орендної плати по Атманайській сільраді, яка розташована в зоні ризикованого землеробства.

ДОВІДКА «УК»

Земельні торги проводяться відповідно до гл. 21 Земельного кодексу України «Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах». Інформація про лоти із зазначенням місця розташування земельних ділянок, їх площ та кадастрових номерів,також стартового розміру річної орендної плати розміщена на сайті Держслужби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі «Земельні аукціони».   