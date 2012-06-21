У Головному управлінні Держгеокадастру Запорізької області успішно відбулися відкриті земельні торги. Аграрії придбали право оренди на земельну ділянку сільгосппризначення держвласності за межами населеного пункту Атманайської сільради Якимівського району.
Земельну ділянку
ДОВІДКА «УК»
Земельні торги проводяться відповідно до гл. 21 Земельного кодексу України «Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах». Інформація про лоти із зазначенням місця розташування земельних ділянок, їх площ та кадастрових номерів,також стартового розміру річної орендної плати розміщена на сайті Держслужби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі «Земельні аукціони».