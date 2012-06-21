22 червня заяву про намір експорту зерна до Китайської народної республіки та на обстеження посівів ячменю подало до ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області українське підприємство – ТОВ "ЗАХІД-АГРО МХП" (місто Рогатин).
Обстеження проведено на 16 полях Рогатинського району загальною площею
Зразки (16 шт.), відібрані фітосанітарними інспекторами, направлено для аналізу до ДУ «Львівська обласна фітосанітарна лабораторія».
За даними ЄДРПОУ, кінцевим бенефіціаром ТОВ "ЗАХІД-АГРО МХП" є аграрний бізнесмен Юрій Косюк.
ДОВІДКА «УК»
Ячмінь, який експортується до Китайської народної республіки, повинен відповідати вимогам, що встановлені законами, підзаконними актами про імпорт та національними стандартами Китаю, не повинен містити живих комах та карантинних шкідливих організмів, які перебувають під контролем у Китаї, не бути навмисно змішаним з іншими зерновими або зараженим чужорідними матеріалами.