За ініціативи обласного Центру допомоги учасникам АТО запоріжці вшанували пам’ять вояків, загиблих під Зеленопіллям. Біля адмінбудинку Запорізької ОДА було встановлено меморіальний стенд з фотографіями загиблих. Побратими-військовослужбовці, їхні родини, громадськість, представники обласної влади хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих воїнів.
Три роки тому українські війська вперше потрапили під масований обстріл російської артилерії, що била з території Російської Федерації. Потужна ракетна атака у ніч на 11 липня 2014 року забрала життя шести прикордонників і 30 військовослужбовців Збройних Сил України. Прикордонники із 2-ї мотоманеврової групи ДПСУ, також військові ЗСУ, що входили до батальйонної тактичної групи, сформованої з підрозділів 24-ї, 72-ї механізованих та першого батальйону 79-ї аеромобільної бригад, вийшли в опорний пункт у районі селища Зеленопілля, за 17 км на південний схід від міста Ровеньки Луганської області, для прикриття цієї ділянки держкордону. О 4.30 ранку в їхній бік відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», що вразили розташування українських сил. Обстріл здійснювали з відстані понад 15 кілометрів з боку держкордону з території РФ.
Керівник обласного Центру допомоги учасникам АТО Олексій Сквордяков зазначив, що більшість тих, хто віддав своє життя в ту жахливу ніч, він знав особисто. Без рідних залишилися батьки, діти, дружини. Кожен із загиблих став на захист Батьківщини, розуміючи, що йде на смерть за мирне небо над головою рідних і близьких. Ті, кому пощастило повернутися живими, ніколи не забудуть подвиг побратимів і завжди підтримуватимуть родини захисників.
Військовослужбовець 79-ї аеромобільної бригади Олексій Христенко згадав події того кривавого ранку. Серед загиблих бійців був 24-річний Володимир Гнатуша з селища Більмак, якого згідно з Указом Президента України «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). У 2015 році на честь героя-захисника у рідному селищі названо вулицю й встановлені меморіальні дошки на будівлях Більмацької спеціалізованої загальноосвітньої школи «Інтелект» та Чубарівського професійного аграрного ліцею, де навчався Володимир Гнатуша.