NASA показало відео прольоту New Horizons над поверхнею Плутона і Харона. Відео було опубліковано на сайті NASA, передає УНН.
Вчені місії New Horizons за допомогою фотографій, отриманих апаратом під час прольоту над поверхнею карликової планети, створили відео Плутона і його найбільшого супутника Харона.
ДОВІДКА «УК»
ПЛУТОН (134340 Pluto) — найбільша відома карликова планета Сонячної системи та найбільший транснептуновий об'єкт, перший відкритий об'єкт поясу Койпера. Дев'яте за розміром та десяте за масою небесне тіло, яке обертається навколо Сонця (без урахування супутників планети).
Як і більшість тіл у поясі Койпера, Плутон складається здебільшого з каменю й льоду і є відносно малим небесним тілом з діаметром майже
З дня його відкриття 1930 року й до 2006 року Плутон вважали дев'ятою планетою. Однак наприкінці XX і на початку XXI століття в зовнішній частині Сонячної системи були відкриті інші масивні об'єкти, у зв'язку з чим 2006 року Міжнародний астрономічний союз вперше ухвалив формальне визначення терміну «планета». Плутон не відповідає цьому визначенню і був зарахований до нової категорії карликових планет разом із Еридою та Церерою. Також його включили до списку малих планет під номером 134 340. Деякі вчені продовжують вважати, що Плутон слід перекласифікувати назад до планет.
ХАРОН (від грец. Χάρων; також (134340) Плутон I) – відкритий в 1978 році супутник Плутона. З відкриттям у 2005 році двох інших супутників – Гідри і Нікти – Харон стали також іменувати як Плутон I.
Цей супутник Плутона назвали на честь персонажа давньогрецької міфології Харона – перевізника душ мертвих через річку Стікс. У липні 2015 американський зонд «Нові горизонти» вперше в історії досяг Плутона і Харона і досліджував їх з пролітної траєкторії.