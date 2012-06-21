Спільним завданням правоохоронців усіх рівнів має стати недопущення й припинення протиправних дій у земельній сфері, а також вжиття заходів із повернення державі незаконно отриманої землі як національного багатства України. На цьому під час наради в Запоріжжі, присвяченій питанням протидії злочинності й корупції у сфері земельних відносин, наголосив прокурор області Валерій Романов.
— Серед пріоритетів — захист земель прибережно-захисних смуг уздовж водних об’єктів, а також земель сільгосппризначення, — каже прокурор. — До речі, за нашого втручання державі й територіальним громадам повернуто 2,2 тисячі гектарів земель вартістю 290 мільйонів гривень.
Зокрема Валерій Романов розповів про деякі результати програми «Урожай-2016». Так, було повернуто більше шести тисяч гектарів громаді Новомиколаївського району та двох тисяч гектарів Дружелюбівській колонії Вільнянського району.
Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль зазначив, що за результатами програми «Урожай-2016» подано до прокуратури заяви про 33 порушення в земельній сфері. Костянтин Бриль наголосив на необхідності співпраці дільничних інспекторів, місцевих прокурорів та голів сільрад. Адже від цього залежить рівень життя громад.
— Єдина в Україні програма «Урожай-2016» започаткована в Запорізькій області для наведення ладу в питаннях власності землі та виведення з тіні аграрного бізнесу. Було обстежено майже два мільйони гектарів землі. В результаті співставлення наявних площ земель з обліковими даними зафіксовано, що 91,3 відсотка використовують згідно із законодавством, правовстановлюючими документами на право власності, оренди, постійного користування тощо, 6% земель не використовують зовсім, 2,7 відсотка земель державної та колективної власності використовують без документів, — каже Костянтин Бриль.
Завдяки моніторингу щодо дотримання податкового законодавства забезпечено укладення з юридичними та фізичними особами 109 договорів оренди земельних ділянок сільгосппризначення на площі 2769,3 га та укладення 95 додаткових угод. Відтак загальна площа орендованої землі становить 3203,9 гектара. Також після перевірок у півтора рази збільшено кількість добровільно оформлених найманих працівників, а 4133 суб’єкти господарської діяльності збільшили розмір виплати зарплатні 6079 найманим працівникам, за рахунок чого легалізовано 16,2 мільйона гривень доходів.
А ще за iнiцiативи Національного агентства з питань запобігання корyпцiї в Запоріжжі посадовці державних органів та місцевого самоврядування прослухали навчальний курс «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції». Мета заходу — підвищити професійний рівень посадовців щодо вимог антикорупційного законодавства, етичних стандартів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поінформувати щодо порядку застосування антикорупційних превентивних механізмів.