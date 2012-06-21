На Олімпіаді відбулася фінальна сутичка в греко-римській боротьбі (категорія до 87 кг) між українцем Жаном Беленюк і угорцем Віктором Льорінцом.
І український борець виграв з рахунком 5:1. Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпіади-2020.
Тріумфальним видався для нашої збірної виступ представника греко-римської боротьби Жана Беленюка (до 87 кг). До олімпійського срібла Ріо-2016 український борець додав золото Токіо-2020!
Угорець Віктор Льорінц, який у фіналі світової першості-2019 поступився нашому борцеві, і цього разу не став на заваді втілення олімпійської мрії представника України.
Раніше Беленюк 10 разів зустрічався з цим суперником і жодного разу не програв.
На шляху до фіналу Беленюк переміг Зурабі Датунашвілі, Башира Сід Асара і Івана Хуклека.
Сьогодні в категорії до 67 кг срібло завоював Парвіз Насібов.
Президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка привітав борця та його наставника Володимира Шацьких, а також Федерацію греко-римської боротьби України з підкоренням олімпійської вершини та побажав й надалі успішно продовжувати славні спортивні традиції.