Для кримчан, не лояльних до окупаційної влади, підсумки 2017 року виявилися вкрай неприємними: чотири смерті, 16 політичних в’язнів, 286 затримань, 340 допитів, 62 обшуки, 46 арештів та 104 штрафи. Тож з огляду на вищенаведені дані моніторингу Кримськотатарського ресурсного центру стає зрозуміло, що окупаційна влада продовжує репресивні дії.

«На відміну від минулого року, ми бачимо більше системності: репресії не пов’язані з певними датами, важливими для кримськотатарського народу і українців», — сказав член Меджлісу кримськотатарського народу, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Барієв.

Найбільше затримань і допитів відбулося у квітні 2017 року (74 і 56 затримань та 74 і 61 допит відповідно). Лідерами стосовно обшуків були жовтень — листопад (12 і 19 відповідно). Більшість арештів фіксували у лютому (12) і жовтні (10). Затриманих у жовтні звинуватили у причетності до організацій «Хізб ут-Тахрір» і «Табліги Джамаат». Жертвами обшуку стали активісти і стримери, які в онлайн-режимі транслювали правопорушення окупаційної влади, акції під судами тощо.

Серед згаданих чотирьох загиблих двоє померли за невстановлених обставин, ще двоє — опосередковано внаслідок дії російських силовиків. Місіонер «Свідків Єгови» Віталій Арсенюк, заарештований окупаційною владою, помер 27 червня після судового засідання. Ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка померла 27 листопада під час затримання російськими силовиками. Мудессіра Ісаєва та Енвера Авуша знайшли мертвими у березні 2017 року.

«Цих людей ми вважаємо жертвами, але й надалі встановлюємо обставини. Вважаю, показовим буде те, як окупаційна влада розслідуватиме чи не розслідуватиме ці справи та чи знайдуть вин­них», — додав Ескандер Барієв.

Із 16 політв’язнів, заареш­тованих торік, 15 — кримські татари. Чотирьом інкримінують причетність до релігійної організації «Табліги Джамаат», шістьом — участь у «Хізб ут-Тахрір». Чотирьох заарештували у так званій справі Веджіє Кашки нібито за вимагання, одного — у справі «українських диверсантів». Ще одного засудили до року і 3 місяців позбавлення волі за пости у соцмережах.

Зафіксували 515 порушень права на справедливий суд і належну правову допомогу.

«У Криму проводять цілеспрямовану роботу з утримання під вартою кримськотатарських та українських активістів, — каже менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагарман. — На судових засіданнях систематично незаконно подовжують термін тримання під вартою, відхиляють апеляційні скарги, не пускають на судові засідання родичів і друзів. Також були випадки перешкоджання діяльності адвокатів».

Абсолютна більшість громадян, щодо яких застосовували репресії, — кримські татари. Із чотирьох жертв у 2017 році троє — кримські татари; із 16 безвісти зниклих за весь період окупації 12 — кримські татари. Із 286 затриманих у 2017 році 248 — кримські татари; із запрошених на допит 340 людей — 286 представників корінного народу Криму.

«Представники Меджлісу регулярно порушують питання репресій у Криму на міжнародній арені, — наголосив Рефат Чубаров. — Існує думка, що для того, щоб заохотити Путіна сісти за стіл переговорів, потрібно зробити компромісні кроки йому назустріч. Наша позиція полягає в тому, що будь-які компроміси з Путіним до того, як Росія залишить окуповані українські території, заохочуватимуть агресора до подальших репресій».

Катерина БРАТКО

для «Урядового кур’єра»