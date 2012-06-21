Мешканка села Гвіздець Івано-Франківської області незаконно отримувала в Пенсійному фонді виплати на померлу сестру.
Після смерті сестри жінка продовжила отримувати за неї пенсійні виплати. При цьому вона отримувала пенсію за померлу в одному і тому ж відділенні банку протягом 15 років.
За словами жінки, після смерті сестри вона не здала її документи у відповідні органи. А схожа зовнішність допомогла обманювати співробітників Пенсійного фонду.
Про свою аферу жінка не розповідала навіть рідним.
Таким чином пенсіонерка помстилася державі за те, що раніше їй не дозволили оформити опікунство над своєю душевнохворою сестрою. Протягом 15 років вона отримала майже 100 тисяч гривень.
«Я собі подумала, що я буду брати гроші рік-два, за те, що він не дав. А я як навчилася брати гроші, і вже не знала, що далі робити. У в’язницю потрапляти», – зізналася жінка.
Тим часом в сільраді називають пенсіонерку «спокійною, маленькою, непомітною жінкою» і зізнаються, що «ніхто б і не подумав, що вона може бути на таке здатна».
Понад 100 тисяч гривень, які незаконно отримала жінка, вона давно витратила, нібито на ліки. У той же час ці гроші їй доведеться повернути, оскільки суд визнав її винною у використанні підроблених документів і шахрайстві.