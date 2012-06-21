Як повідомили працівники Луганського обласного контактного центру, для їхньої служби рік почався з потоку звернень від жителів Станично-Луганського району з проханням про надання матеріальної допомоги. У лютому до цього процесу долучилися і жителі Новоайдарського району, переважно з прифронтового міста Щастя.
Кожен, хто спілкується з оператором «гарячої лінії», намагається за декілька хвилин розповісти історію свого життя, виплеснути наболіле і попросити врешті-решт допомоги, на яку кожен громадянин, безумовно, має право. І кожен має право вважати свою проблему найгострішою і такою, що потребує якнайшвидшого вирішення з боку влади.
77-річна жінка зі Щастя також вирішила попросити допомоги: після інфарктний стан, цукровий діабет, низка інших хронічних захворювань, а ще постійно потрібні кошти на лікування сина-інваліда з нервово-психічним розладом… Зателефонувала, розповіла, попрохала… А по телевізору – новини за новинами, сюжет за сюжетом: Авдіївка, обстріли, холод, страх і розпач… Подзвонила вдруге і попросила зняти звернення з розгляду: «вважаю, що мешканцям Авдіївки допомога важливіша».
«Ось такий простий вчинок. Без пафосу і публічності. Зворушливий і достойний. Який заставив замислитися і згадати, що будь-яка перемога починається з перемоги над собою і що у кожного з нас є високе право залишатися порядним за будь-яких обставин і думати перш за все про тих, кому зараз набагато гірше. Дякуємо Вам, Світлано Олександрівно!», – кажуть працівники Луганського обласного контактного центру.