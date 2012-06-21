Жіноча збірна України у чотирьох сетах перемогла команду Китайського Тайбею та завоювала бронзові нагороди Всесвітньої Універсіади-2017, повідомляє «Волейбол в Україні». Зазначимо, що у 2015 році українки завоювали срібні нагороди студентських змагань.
Команда Андрія Романовича програла першу партію, але змогла зібратися і вирвати перемогу у наступних трьох сетах, незважаючи на неймовірну підтримку команди-суперника. Тайбей – Україна 1:3 (25:14, 13:25, 14:25, 21:25).
Найкращими у матчі за третє місце були нападниці збірною України Анастасія Чернуха – 17 очок та Анна Кириченко – 16 очок. По 11 очок набрали нападниці Діана Карпець, Дар'я Дрозд та зв'язуюча Марина Дегтярьова.
До слова, чоловіча збірна України також буде боротися за бронзу Універсіади-2017. Матч відбудеться у вівторок, 29 серпня, о 12:00. Суперником нашої команди стали волейболісти з Японії. У фіналі зіграють Росія та Іран.