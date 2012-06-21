Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Як повідомив начальник головного територіального управління юстиції у Черкаській області Олександр Свіренюк, у реєстрі злісних неплатників аліментів, куди автоматично потрапляють усі, хто має заборгованість за три і більше місяці, сьогодні значиться 8 тисяч жителів області. Далеко не всі з них спокійно до цього ставляться, адже виносяться постанови тимчасове обмеження боржників у праві виїзду за межі України, керування транспортними засобами, користування зброєю та полювання. Як результат, чимало боржників схаменулося. А, приміром, неплатник з Катеринопільського району погасив одразу 50 тисяч боргу і заплатив гроші наперед до листопада 2018 року — повноліття сина.
Великим кроком до цього став закону №7277«Чужих дітей не буває»: він посилює відповідальність неплатників аліментів і дає державним виконавцям дієві важелі впливу. Майже 16 тисяч дітей одержали від горе-батьків — неплатників аліментів передбачені законом кошти. І становила ця сума, стягнута державною виконавчою службою області протягом січня-травня, 45,6 мільйона гривень.
Тим часом Верховна Рада прийняла у першому читанні другий пакет законодавчих ініціатив «Чужих дітей не буває». Так, у разі, якщо заборгованість неплатника становить рік, проект пропонує автоматично збільшувати суму на 20%, два роки — на 30, більше — на 50%. Крім того, боржників, які не платили аліменти понад півроку, позбавлятимуть права обіймати високі державні посади та брати участь у виборах, понад рік — це буде підставою для звільнення таких осіб чи припинення їхніх повноважень.