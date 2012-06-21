На ранок 27 березня, як повідомила голова Харківської обласної адміністрації Юлія Світлична, завершено розмінування території Балаклійського району. Це стало можливим після повної ліквідації пожежі, яку погасили 24 березня. Для локалізації та ліквідації осередків загоряння додатково було залучено два пожежних танки Міністерства оборони України, яким доставляли воду три пожежних автомобілі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Підрозділи ДСНС ліквідували 19 пожеж, які виникли внаслідок влучання вибухонебезпечних предметів. Протягом 24 березня піротехнічні розрахунки ДСНС вилучили 201 вибухонебезпечний предмет. Усього з початку робіт на території міста Балаклія та всіх населених пунктів, що розташовані в 10-кілометровій зоні від епіцентру НП, вилучили 1092 вибухонебезпечних предмети.
«У Балаклії працює комісія з усунення наслідків надзвичайної події. Електропостачання відновлено в 95% абонентів, які було відключено. Щодо решти, то є серйозні руйнування енергомережі, аварійні бригади працюють у посиленому режимі, — повідомила Юлія Світлична. — Відновити газопостачання в усіх населених пунктах району плануємо протягом двох — трьох днів. Роботи активно тривають, в деяких селах газопостачання вже відновлено, розпочалося і підключення міста».
За інформацією керівника області, на території міста та населених пунктів, що постраждали внаслідок НП на 65-му арсеналі, вже розпочато роботи щодо відновлення пошкоджених житлових будівель. Триває робота експертних груп, що оцінюють шкоду, завдану житловому фонду та об’єктам соціальної інфраструктури.
Перший етап відновлювальних робіт у Балаклійському районі, за словами Юлії Світличної, займе 3—4 дні. На розміновані території вже заходять ремонтні бригади комунальних служб і будівельники.
«За оцінкою наших експертів, майже 40 житлових будинків і об’єктів соціальної інфраструктури мають сильний ступінь руйнування та підлягають капітальному ремонту. Приблизно 100 об’єктів — руйнування середнього ступеня, — повідомила останні дані керівник області. — Ми організуємо роботу так, щоб у три етапи почати відновлювальні роботи. Це термінові роботи, які ми проведемо власними силами коштом обласного бюджету та з використанням гуманітарної допомоги, яка надходить. Другий етап триватиме до тижня, третій — етап повноцінного відновлення будинків і соціальної інфраструктури — потребуватиме тривалого часу».
Юлія Світлична повідомила, що для проведення капітальних робіт щодо відновлення будівель у Балаклії буде надано кошти з держбюджету. Такої домовленості досягнуто з Кабінетом Міністрів.
У Балаклії вже відновив роботу найбільший із супермаркетів, починають працювати інші магазини. Також відкрили аптеки, які забезпечено всіма необхідними медикаментами. Для гарантування безпеки в місті та селах триває цілодобове патрулювання сил ЗСУ, а також додаткових патрулів поліції, які прибули з Харкова.