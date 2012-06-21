З початком бойових дій на сході країни Дніпропетровщина жодного дня не залишала без допомоги жителів Донбасу. Ось і за останні тижні шоста міська та обласна дитяча лікарні Дніпра прийняли перші групи по 10 дітей та дорослих із сірої зони –– Авдіївки, Мар’їнки, Світлодарська, Бахмутського району та інших прифронтових територій. Ці пацієнти прибули сюди в межах медичної акції «Допомога йде», яка передбачає їхнє планове лікування на Дніпропетровщині.
Головний лікар обласної дитячої лікарні Олександр Хитрик розповів, що нині в закладі перебувають перші 10 дітей з важкими захворюваннями нирок, вадами серця та фізичного розвитку тощо. Їх обстежують, а згодом за потреби проведуть хірургічне втручання.
Бабуся 8-річної Мілени зі Світлодарська Нонна Дворна каже, що в їхньому містечку нині залишилося мало лікарів. Тому вони тут. «Я зустрічався з головним лікарем Мар’їнської районної лікарні й побачив ті жахливі умови, в яких там люди працюють. Про повноцінне обстеження хворих не йдеться. Тому всі наші нинішні пацієнти зі складними випадками», –– розповів головний лікар 6-ї міської лікарні Дніпра Олександр Сірий.
Всеукраїнську акцію «Допомога йде» ініціювало оперативне командування «Схід». Дніпропетровщина першою долучилася до цієї ініціативи. «Ми постійно перебуваємо в зоні АТО і бачимо тамтешні проблеми. Ідея проекту «Допомога йде» народилася в наших серцях. Тільки об’єднавшись у важливих справах, можемо довести, що ми єдина країна», –– каже представник командування «Схід» Борис Кутовий.
Лікування громадян з інших регіонів потребує додаткових фінансів з міської та обласної скарбниць. Крім того, слід розв’язати проблему транспортування людей з Донбасу. Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов пообіцяв винести питання надання коштів на голосування депутатів. Він також звернувся до міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо співфінансування та передбачення грошей у міському бюджеті для міських лікарень та лікування пацієнтів, що постраждали через війну на сході. Голова Дніпропетровської облради закликав і керівників сусідніх регіонів приєднатися до акції.
«Наша область не могла стояти осторонь проблем прифронтових територій, де медичне обслуговування на дуже низькому рівні чи його зовсім немає. Чужих дітей не буває. Тому закликаю депутатів, керівників міст, областей об’єднати зусилля для допомоги громадянам із прифронтових територій та зони АТО», — сказав Гліб Пригунов.
До речі, Дніпропетровщина, яка приймає велику кількість вимушених переселенців із Криму та Донбасу, поранених бійців з усіх регіонів України, неодноразово порушувала на центральному рівні питання додаткового навантаження на місцеві бюджети. Але віз ніяк не може зрушити з місця.