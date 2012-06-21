Саме стільки назбирало у бюджетах і фондах зарплатне тріо «ПДФО – військовий збір – ЄСВ» впродовж минулого року. Зокрема, до бюджетів усіх рівнів надійшло 1,024 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, із якого понад 75% (або 771,4 млн грн) сплачено із доходу у вигляді заробітної плати.
Про це йдеться на сайті Херсонської ОДА.
Відповідно, із 82,6 млн грн військового збору, сплаченого до держбюджету у попередньому році, близько 64,3 млн грн утримано із заробітних плат городян.
Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 2016 рік склали 964,4 млн грн, із яких 788,5 млн грн – це нарахування роботодавців на суми заробітної плати та винагороди за цивільно-правовими договорами.