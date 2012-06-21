Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Триколорів та гасел типу «Наш вибір — Росія» зараз у Донецьку, немов, даруйте, у Рябка бліх. Але на сьомому році окупації міста проросійськими незаконними збройними формуваннями і «процвітання» ОРДО під зовнішнім управлінням РФ місцеві люди всі надії на покращення життя таки пов’язують з Україною. Це підтверджують результати недавнього опитування напередодні «Прямої лінії» з лідером «республіки» Денисом Пушиліним, що відбудеться 15 грудня. Донеччанам запропонували назвати найголовніші проблеми, які нині потребують негайного вирішення. І найбільше респондентів — 24% обурені ситуацією щодо закритого з боку ОРДО кордону з Україною. По 16% опитаних привертають увагу до зростання цін та необхідного підвищення зарплат і пенсій, 11% — нарікають на заборгованість по зарплаті.

Контрольні пункти в’їзду та виїзду на лінії розмежування окупаційна влада ОРДО закрила восени, пояснюючи це рішення поширенням коронавірусної інфекції саме з боку України. 10 листопада з українського боку відкрили всі КПВВ, однак у Донецьку назвали це провокацією і кордон з того боку досі закритий. Окупанти відновили роботу тільки одного пункту пропуску «Оленівка», але він працює лише двічі на тиждень.

За подібних умов люди вже тривалий час опинилися у важкій ситуації, бо втратили можливість виїхати до України за пенсіями, продуктами харчування чи медикаментами — а останніх в умовах пандемії особливо бракує. Як вже писав «Урядовий кур’єр», поряд із цим кордон із ОРДО до РФ відкритий і тому жителі окупованої території, аби дістатися до України, змушені їхати через територію Росії. Може саме такий «вибір» і мали російські пропагандисти?